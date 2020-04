Águias de Bruxelas entregam alimentos a igreja

A Casa do Benfica em Bruxelas entregou alimentos à Igreja Tabernacle Nouvelle Alliance, para fazer chegar às pessoas mais carenciadas. Entre os bens recolhidos pelos encarnados da capital belga estão caixotes com arroz, feijão, batata frita, massa, carne, azeite, café, papa, farinha, sal e açúcar.





Os produtos que as águias de Bruxelas entregaram à igreja

Aquela igreja situa-se em Saint-Gilles, freguesia de Bruxelas onde se encontra a maior comunidade portuguesa. A Casa do Benfica daquela cidade propôs-se recolher alimentos, com o objetivo de alimentar famílias durante 20 dias, ajudando quem mais sofre com a crise da Covid-19.