Águias defrontam Cova da Piedade em jogo-treino

O Benfica defronta hoje de manhã o Cova da Piedade, em jogo-treino que terá lugar à porta fechada no Caixa Futebol Campus. O encontro com a formação da 2ª Liga marca o arranque da derradeira fase de preparação para o duelo com o Sporting, no domingo, para a Supertaça.





Bruno Lage anunciou a realização deste jogo-treino ainda nos EUA, após o desafio com o AC Milan. Em solo norte-americano, além das três partidas da International Champions Cup, as águias fizeram três jogos à porta fechada, com Academica SC, Ocean City Nor’easters e FC Baltimore Christos.Sem tempo a perder, e depois do descanso concedido após a chegada dos EUA, o treinador começará a afinar a estratégia para o duelo com o rival.