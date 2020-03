Águias desejam rápidas melhoras a Alípio Matos

O Benfica endereçou as "rápidas melhoras e manifestar a total solidariedade nesta luta" que Alípio Matos enfrenta contra o novo coronavírus.





"O seu quadro clínico, considerado estável, deixa-nos a todos mais confiantes de que este momento será certamente superado. Da enorme família benfiquista um forte abraço de afeto. Força!", pode ler-se no comunicado publicado no site oficial das águias sobre antigo treinador e coordenador técnico que passou 11 anos no futsal do Benfica.