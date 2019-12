Águias e Oriental juntos no adeus a Rogério Pipi

O funeral de Rogério de Carvalho ‘Pipi’, falecido domingo, aos 97 anos, realizou-se ontem de manhã, com a presença de 40 pessoas, que acompanharam as cerimónias, da Igreja São João de Brito até ao Cemitério do Lumiar. Benfica e Oriental, clubes em que o antigo internacional português jogou, estiveram representados, no caso das águias, pelo presidente, Luís Filipe Vieira, e ‘vice’ Domingos Almeida Lima.

"Será sempre uma figura que o Benfica não apagará da sua memória. É um símbolo do clube e do futebol nacional", afirmou Almeida Lima. José Bastos e Artur Santos também compareceram no adeus do vencedor da Taça Latina.

Nas cerimónias fúnebres, viram-se camisolas de Benfica e Oriental, mas o antigo diretor de comunicação das águias, João Malheiro, lamentou a presença de poucas pessoas. "Aqueles que vão para televisões, rádios e jornais proclamar amor ao Benfica não tiveram um minuto para homenagear esta figura extraordinária chamada Rogério Pipi", vincou.