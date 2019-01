Águias foram recebidas em apoteose

O Benfica não visitava os Açores há mais de 16 anos e deu para perceber, tanto antes do jogo como durante os 90 minutos, que as saudades dos benfiquistas açorianos eram muitas. Começou ainda fora do estádio, com a chegada da equipa a merecer cânticos e muitos aplausos, e acabou com a saída dos jogadores para os balneários depois da conquista de mais três importantes pontos.

Houve um momento de grande entusiasmo quando os jogadores, titulares e suplentes, subiram ao relvado para realizar os exercícios de aquecimento. Mas foi antes, quando Bruno Lage surgiu pela primeira vez, já depois de ter estado alguns instantes à conversa com Luís Filipe Vieira junto ao túnel de acesso aos balneários, que os benfiquistas presentes no Estádio de São Miguel mostraram todo o apoio. Tal como tinha feito no Estádio da Luz, antes da receção ao Rio Ave, o técnico interino caminhou sozinho até à zona do meio-campo, enquanto aplaudia em forma de agradecimento pelo carinho demonstrado. Esteve por ali alguns instantes, antes de voltar para junto dos jogadores para a última conversa antes da entrada em campo.