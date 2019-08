Águias já só vendem bilhetes a 93 euros para Braga

Os benfiquistas continuam a seguir a equipa de Bruno Lage para todo o lado e a prova disso é a procura registada esta terça-feira em relação aos ingressos para a deslocação ao recinto do Sp. Braga. Os 1514 ingressos com o preço de 31 euros cada para sócios do Benfica com RED Pass 'voaram' ainda durante a manhã que se inserem nos 5% regulamentados para os adeptos visitados.





Neste momento, as águias dispõem de 100 bilhetes para venda (de 1.ª categoria, tal como dita o regulamento de competições) a custar 93 euros cada e para a bancada central destinados a sócios.Os adeptos e público em geral poderão comprar ingressos deste valor pelo site, bilheteiras do estádio, nas casas do Benfica e lojas oficiais a partir desta quarta-feira (às 9 horas).