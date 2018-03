Continuar a ler

No mesmo comunicado, a direção benfiquista afirma que continuará a aguardar "com serenidade" a conclusão do processo, "reiterando, uma vez mais, a total colaboração para com as autoridades judiciais".

A Direção do Sport Lisboa e Benfica e o Conselho de Administração da Benfica SAD vêm comunicar aos seus sócios, adeptos, parceiros e colaboradores o seguinte:

- Após tomarem conhecimento da notícia pública da decisão proferida no passado dia 7 de março pelo Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, reuniram no dia de hoje;

- Depois de analisada toda a informação disponível, reuniram com o Departamento Jurídico e posteriormente com os advogados do Sport Lisboa e Benfica.

Realizadas as referidas diligências, deliberaram, por unanimidade, manter a sua integral confiança em Paulo Gonçalves, aguardando com serenidade a conclusão do processo e reiterando uma vez mais a sua total colaboração para com as autoridades judiciais.

Lisboa, 9 de março de 2018