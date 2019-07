Águias multadas em mais de 75.500 euros

O Benfica foi esta terça-feira condenado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol ao pagamento de 75.508 euros em multas.





A maior parte (61.200 euros) prende-se com quatro multas relacionadas com declarações sobre este órgão no seu site oficial.Os restantes 14.308 euros de multa dizem respeito ao comportamento dos adeptos no jogo com o Santa Clara, a 18 de maio, que deu o título aos encarnados.