Vlachodimos surpreendeu turistas que visitavam o Estádio da Luz

O Benfica oficializou esta sexta-feira a contratação do guarda-redes alemão Odisseas Vlachodimos.O guardião assinou um contrato válido por cinco temporadas com as águias e chega proveniente do Panathinaikos. Atualmente com 24 anos, o guarda-redes foi formado no Estugarda, onde chegou à equipa principal, antes de se transferir para a Grécia.

Autor: Luís Miroto Simões