Águias pedem 11 milhões de euro por Krovinovic

O Benfica pediu perto de 11 milhões de euros ao West Bromowich Albion, para Krovinovic ficar no inglês em definitivo. A informação foi avançada pelo ‘Express & Star’, que deu conta do interesse do clube inglês em segurar o croata, tendo já se informado das condições junto das águias.

O bom desempenho do médio, de 24 anos, que se encontra cedido até ao final da temporada – sem cláusula de opção de compra – já convenceu os responsáveis do emblema que lidera o segundo escalão do futebol inglês.

O regresso de Krovinovic â Luz foi conversado pelos responsáveis do Benfica, ainda que o jogador possa oferecer alguma resistência. Sem pressa, WBA vai estudar um plano de ataque.