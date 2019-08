Águias retiram t-shirt polémica do site

Uma camisola que custava 19,99 € e com a inscrição ‘Puorto uma naçom, Benfica no coraçom’ era até ontem comercializada no site oficial dos encarnados. A foto da mesma tornou-se viral nas redes sociais, com comentários mais ou menos abonatórios por parte dos adeptos das águias. O que é certo é que a meio da tarde de ontem a referida t-shirt foi retirada de circulação para evitar polémica, segundo apurámos.