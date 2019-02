Águias sem comboios especiais de adeptos para o clássico

Ao contrário do que era habitual quando o Benfica ia jogar ao Estádio do Dragão, este ano não haverá comboios especiais para transportar os adeptos das águias até à cidade do Porto.A informação foi avançada pelos encarnados, que justificaram com a "indisponibilidade por parte da CP em efetuar o serviço de transporte ferroviário".Os bilhetes para o clássico no Estádio do Dragão já esgotaram para os adeptos do FC Porto , mas o Benfica só vai colocar os seus ingressos à venda na quarta-feira, a partir das 9 horas. As entradas custam 31 euros e são exclusivas para detentores de Red Pass. No primeiro dia só podem comprar os sócios nesta condição que tenham assistido a todos os jogos da Liga realizados na Luz; na quinta-feira pode comprar quem viu 10 jogos; por fim, na sexta-feira a venda é aberta a quem tiver assistido a nove encontros.O FC Porto-Benfica está agendado para as 20h30 do próximo sábado.