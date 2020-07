Águias tentaram internacional argentino: «Falei com o Benfica, mas é demasiado caro para eles»

Vicente Montes, empresário que gere a carreira do guarda-redes Juan Musso, revelou esta terça-feira que o Benfica foi uma das equipas que expressou interesse em contratar o atual dono da baliza da Udinese. Ainda assim, segundo revelou o agente, os valores que a turma de Udine pedirá pelo guardião, que está avaliado em 12 milhões de euros, devem afastar o clube da Luz de uma corrida na qual já entram vários clubes de topo.





"Em Itália há muitos rumores em torno do seu futuro. Fala-se de Inter, Nápoles e até AC Milan. Em Inglaterra já se falou no Watford e em Espanha diz-se que o Atlético Madrid está de olho, especialmente caso Oblak saia. A verdade é que ainda é muito cedo e neste momento ele apenas fala na Udinese e no objetivo de garantir a permanência. O que é certo é que o Juan quer ter uma carreira internacional importante e tenciona dar o salto. Recentemente falei com o Benfica, mas creio que o Juan é demasiado caro para eles. Será necessário muito dinheiro para convencer o [Giampaolo] Pozzo a libertá-lo", declarou Vicente Montes, em entrevista à Radio Marte.Internacional argentino por uma ocasião, Musso chegou a Itália em 2018, na altura proveniente do Racing Avellaneda, a troco de 4 milhões de euros. Esta temporada, em 34 partidas sofreu 48 golos, mas manteve a baliza a zeros em doze duelos.