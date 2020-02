Benfica vai pedir despenalização do amarelo de Weigl

O Benfica anunciou este domingo que vai pedir a despenalização do cartão amarelo mostrado a Julian Weigl, no clássico da 20ª jornada da Liga NOS. Segundo as águias, a falta marcada por Artur Soares Dias ao médio alemão ao minuto 30 não existiu.





"Seria a meio da primeira parte e já com o jogo empatado que a dualidade de critérios atingiria o seu auge. Aos 27 minutos uma entrada de Otávio sobre Rafa, a cortar contra-ataque, e aos 33 minutos uma entrada de Alex Telles sobre André Almeida não mereceram qualquer amarelo. Pelo contrário, nessa altura do jogo todo o meio-campo do Benfica viria a ser amarelado, inclusive Weigl num lance em que nem sequer tocou no adversário e que naturalmente será objeto de pedido de despenalização", pode ler-se numa nota publicada pelos encarnados no site oficial.Sublinhe-se que Weigl não estava em risco para a receção ao Sp. Braga no sábado. O internacional germânico viu apenas o segundo amarelo no presente campeonato.