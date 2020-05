Aimar: «Jorge Jesus dizia que voávamos. Parecia que tínhamos os 20 anos do River Plate»

Lesões complicaram a adaptação de Pablo Aimar ao Benfica, em 2008/09, mas a confiança de Rui Costa fez toda a diferença para que o antigo camisola '10' das águias mais tarde pudesse dar o seu contributo à equipa.





"Eu tinha sido operado no meu último ano em Espanha e sobretudo os primeiros seis meses em Lisboa foram difíceis. Tive de passar essa época mais difícil para depois, quando estivesse melhor, desfrutar muito. Tive várias lesões e aconteceu isso que o Rui me disse ["Não vieste para jogar quatro meses, mas sim quatro anos", referiu, na altura, o atual administrador da SAD do Benfica]. E no final foram cinco anos, três com o Javier [Saviola]. O Jorge Jesus dizia que voávamos em Portugal. Parecia que tínhamos os 20 anos do River Plate. Aí voávamos. Essa equipa de 2009/10, com Javier, Ángel Di María, Ramires, Javi Garcia...", recordou.