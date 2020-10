Aimar lembra as frases de Jorge Jesus que levou consigo para a Argentina

Pablo Aimar nunca escondeu a forte admiração que tem por Jorge Jesus e a influência que o técnico do Benfica teve na sua carreira e este sábado, em declarações à imprensa sul-americana, voltou a deixar bem patente esse carinho. Numa conversa com um jornalista argentino, partilhada nas redes sociais, o atual selecionador de Sub-17 da Argentina lembrou aquilo que aprendeu com JJ e assumiu que várias frases ainda o acompanham no seu trajeto enquanto técnico dos 'pibes' da alviceleste.





"Aprendi com ele coisas de sentido comum, da paixão, mas deu-me coisas maiores. Nessa altura o físico diz-te para não jogares só pelo instinto. Tens de pensar mais, colocar-te melhor. E depois ficaram três ou quatro frases, onde tem tanta razão e que ainda uso com os miúdos quando me abordam e dizem 'a bola não me chega'. Isso é algo que se usa muito no futebol. E ele diz 'tocas em 3 minutos de 90'. É assim em média. 'Dos grandes jogadores, nenhum deles é ansioso'", lembrou o argentino, que atuou nas águias entre 2008 e 2013.