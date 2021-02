Aimar lembra frase de Jesus em 2009: «Com estes jogadores, todos vão ver que sou um bom treinador»

Pablo Aimar nunca escondeu o carinho, admiração e influência que Jorge Jesus teve na sua carreira e esta quarta-feira, num artigo por si assinado no portal 'The Coaches Voice', volta a reafirmá-lo. Num longo texto no qual fala da sua carreira enquanto treinador (da seleção Sub-17 da Argentina), Pablito destaca também Marcelo Bielsa e José Néstor Pékerman, mas é de JJ que diz ter retirado muitas das coisas que agora aplica na sua nova vida.





"O Jorge Jesus é alguém que tenho muito presente. Uso as suas reflexões agora que treino miúdos. Por exemplo, quando alguém deles me diz 'a bola não me chega', aí digo-lhes algo que ele dizia sempre 'os grandes jogadores não têm ansiedade'. Obviamente não se escondem, mas não são ansiosos. Por isso, os que conseguem estar tranquilos a jogar fazem uma diferença enorme. Os que escolhem bem o 'quando': o quando mover-se, quando ir para o espaço, quando aproximar-se, quando tocar e não estar ansioso. Tudo isso tem a ver com paciência. Lembro-me sempre disso que ele disse", começa por recordar o antigo craque argentino."Gostava de treinar com ele e gostava dos exercícios, as suas explicações. Gostava da paixão com que vivia o futebol. Aprendi com ele e uso muitas coisas suas no meu papel de treinador, com a sua explicação dos exercícios. Dizia-nos sempre 'quem inventou isto foi por alguma razão'. Ao futebolista poucas vezes lhes explicam por que está a fazer determinado exercício e essa explicação leva-te a fazê-lo melhor. Fazes bem e vais para casa contente, é inevitável. Nós jogamos futebol por isso, pela sensação que vem depois, o durente e o depois", assumiu.Por fim, Aimar lembrou a parceria que tinha com Javier Saviola e uma outra frase de Jesus. "Também me ajudaram nesses exercícios os defesas e coisas do senso comum. Houve um dia, no seu primeiro ano, que chegou e viu-me a jogar com o Javier Saviola. Ele gostava muito dessa sociedade. Estávamos no treino e terminou-o depois de fazermos uma jogada. Aí virou-se para nós e disse: 'Agora com estes jogadores todos vão ver que eu sou um bom treinador'. Gostei muito de trabalhar com ele".