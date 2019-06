O Al Hilal está disposto a pagar 15 milhões de euros por André Carrillo, segundo o portal Arriyadiyah. O jogador esteve cedido aos sauditas pelas águias esta temporada, mas a intenção do clube árabe é agora segurá-lo em definitivo.Para isso, Elio Casareto já terá viajado para Lisboa no sentido de apresentar a referida proposta a Luís Filipe Vieira. Do lado das águias ainda não há fumo branco sobre a situação.O mesmo jornal dá conta do interesse do Al Nassr de Rui Vitória no jogador, sem no entanto adiantar mais pormenores.André Carrillo, de 27 anos, jogou no Benfica em 2016/17, depois de ter chegado a custo zero vindo do Sporting. Na temporada seguinte foi emprestado ao Watford, antes de rumar à Arábia Saudita onde foi orientado até parte da época por Jorge Jesus.