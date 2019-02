Al Hilal quer ficar com Carrillo: a proposta dos sauditas e o que o Benfica quer

O Al Hilal está disposto a avançar com uma proposta a rondar os 11 milhões de euros para garantir os serviços de André Carrillo em definitivo.

O extremo peruano, que está emprestado ao emblema da Arábia Saudita até ao final desta temporada, tem dado nas vistas na antiga equipa de Jorge Jesus e, segundo as informações avançadas pelo diário peruano ‘Líbero’, vê com bons olhos a possibilidade de continuar no Al Hilal. No entanto, o Benfica espera concretizar um encaixe de perto de 15 milhões de euros e não vai facilitar a saída por uma verba inferior.

Aos 27 anos, o internacional peruano, garantido pelos encarnados, em final de contrato com o Sporting, em 2016/17 – está vinculado até junho de 2021 –, cumpre o segundo empréstimo da carreira, depois de ter representado o Watford, da Premier League, em 2017/18. No Al Hilal, La Culebra já foi utilizado em 19 partidas oficiais – divididas por campeonato (15), Taça do Rei (2), Supertaça (1) e Liga dos Campeões árabe (1) – e marcou quatro golos.

Refira-se que Carrillo foi um dos três jogadores estrangeiros que o novo treinador do Al Hilal deixou de fora para a Liga dos Campeões da Ásia. Na referida competição, cada clube pode inscrever apenas quatro futebolistas extracomunitários e Zoran Mamic optou por Gionvico, Gomis, Carlos Eduardo e Degenek.