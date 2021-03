Alberto Bastos Lopes: «Sistema de três centrais requer muito treino»

Alberto Bastos Lopes defende que a opção por um sistema com três ou quatro jogadores na retaguarda depende do treinador, mas que uma mudança "requer muito treino".





Alberto Bastos Lopes Alberto Bastos Lopes

"O míster Jorge Jesus é que lá está, ele é que trabalha com eles e terá as suas ideias. Tendo ao dispor três centrais com esses valores reconhecidíssimos, se calhar, o mais lógico seria trabalhar a equipa baseada neles. Isto requer muito trabalho e muito treino. Terá de avaliar se valerá a pena, até ao final da época, fazer a mudança. É sempre bom ter um plano B, de qualquer maneira. Faz sempre falta para que os jogadores durante um jogo possam estar preparados. A linha de quatro defesas tem dado bons sinais nos últimos tempos", vincou em declarações ao campeão em três ocasiões pelo Benfica sobre a possibilidade de Jorge Jesus vir a apostar em três jogadores na retaguarda com maior frequência."O trabalho também não se pode direcionar só aos defesas. O Weigl foi um jogador que melhorou também o seu rendimento. É uma grande ajuda para a defesa. Todos os médios e todos os jogadores em trabalho defensivo ajudam a defesa a melhorar. Há um trabalho defensivo que tem vindo a crescer e o Benfica tem vindo algumas melhorias físicas que também são importantes. Agora, o Jorge Jesus tem de encontrar o que é melhor para a equipa. Ele nunca tinha posto o Benfica a jogar com três centrais, só esta temporada é que o tem feito. Será uma coisa relativamente nova no Benfica. Neste momento, não estava a ver a fazê-lo. Depende das ideias dele para o jogo com o Sp. Braga. Jogar com três centrais não é forçosamente um sistema de jogo defensivo. Pode ser o contrário. Depende dos jogadores, das ideias que transmite e das dinâmicas da equipa", explicou o também treinador, de 61 anos, campeão pelos juniores do Benfica (2003/04).