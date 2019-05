Alcino António: «Três semanas terríveis»

Alcino António, vice-presidente do Benfica, disse este sábado sentir "ansiedade" na reta final do campeonato. Antes do encontro com o Portimonense , e em declarações à BTV, o dirigente falou em "semanas terríveis"."Sinto-me, não perturbado, mas consciente das dificuldades dos 270 minutos que nos faltam, embora também consiciente de que temos uma massa associativa fabulosa. Estou certo que se tivermos dificuldades, os adeptos vão empurrar-nos para a vitória. Serão duas, três semanas terríveis. Embora se pense que não se sofre, ver um jogo no camarote é muito pior do que na bancada", afirmou Alcino António.