Álcool gel, máscara e medição de temperatura: Ferro explica nova rotina no Seixal

Ferro explicou este domingo, em declarações à Benfica Play, a nova rotina de trabalho que se vive no Centro de Estágios do Seixal, com as necessárias medidas preventivas devido à Covid-19. Na mesma conversa, o defesa do Benfica assume que vê agora certas coisas de uma forma diferente e que, por exemplo, de ora avante irá dar mais valor a pequenos momentos da vida.





"São 8.15 minutos e eu já estou a ir para o treino. A primeira coisa que fazemos quando chegamos ao centro de estágio é lavar as mãos com álcool gel, meter a máscara e medir a temperatura. É logo antes de entrarmos para qualquer sítio que seja", explicou o defesa, que assume que aquilo de que sentiu mais falta foi mesmo do contacto com os colegas e até de um simples almoço ou café."É do contacto com os meus colegas e as outras pessoas que sentimos mais falta. Se calhar, antes não dávamos tanta importância. Neste momento, um simples almoço ou café faz toda a diferença. Antes era uma coisa banal e ninguém ligava a isso. Se pudesse tomar um café ou sair e estar com alguém já iria dar muito mais valor do que antes".De resto, Ferro explicou de que forma se manteve em contacto com os colegas no período de confinamento. "Temos um grupo. Vamos falando. Chegámos a fazer videochamadas para irmos falando sobre a quarentena, sobre aquilo que estávamos a sentir, o que é que tínhamos feito. Tínhamos sempre contacto. Há um grupo que é de todos e depois há videochamada entre uns e outros. Quando estamos todos juntos, às vezes está a custar mas puxamos uns pelos outros. Treinar individualmente ou em grupos acaba por ser mais difícil porque não temos ninguém ali a dizer: ‘Bora, anda comigo!’. Às vezes esses desafios é que nos fazem puxar mais uns pelos outros. Acabamos por dar mais um bocadinho de nós", finalizou.