Da queda arrepiante de um adepto ao pânico: as imagens dos desacatos que interromperam o Académica-Benfica

O alegado agressor de José Dinis, o adepto do Benfica que caiu na pista do Estádio Cidade Coimbra, na primeira parte do jogo entre a Académica e os campeões nacionais, fraturando uma vértebra, entregou-se hoje na PSP de Coimbra, apurouAs autoridades confirmam apenas que o indivíduo está identificado. De acordo com as nossas informações, trata-se de Nélson Mendes, tem cerca de 40 anos e reside nos arredores de Coimbra.No dia a seguir ao jogo, a PSP confirmou a detenção de um indivíduo e identificação de outros quatro.