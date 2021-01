Alemães dizem que Bayern Munique não vai comprar Tiago Dantas ao Benfica

Tiago Dantas chegou a Munique em outubro, já para lá do fecho do mercado de transferências de verão, como pedido expresso de Hans-Dieter Flick, mas a verdade é que a sua passagem pelos bávaros tem sido, até ver, longe daquilo que se esperava dele. De tal forma que, segundo a Sport1, os alemães já terão tomado a decisão de não exercer a opção de compra que têm pelo jovem português do Benfica, fixada nos 7,5 milhões de euros.





De acordo com a emissora germânica, essa será a posição já tomada e comunicada pelo diretor desportivo Hasan Salihamidzic, que tenciona utilizar as verbas do próximo mercado para a aquisição de um outro médio centro. A posição é a mesma, o alvo é que será diferente.Enquanto isso, refere a Sport1, o mais certo é que Hans-Dieter Flick continue a apostar no português, um jogador que chegou à Alemanha por seu pedido expresso e em quem continua a acreditar bastante, pese embora o facto de ainda não ter demonstrado aquilo que prometia e até ter provocado um mal-estar no seio da estrutura de formação do clube Até ao momento, refira-se, Tiago Dantas tem apenas sete jogos pela equipa de Sub-23 do Bayern Munique. Inscrito pela formação principal na reabertura da janela há alguns dias, o jovem esteve no banco há uma semana diante do Mainz mas este fim de semana voltaria à formação secundária , uma vez mais sem se evidenciar.