Alemães dizem que Benfica segue na luta por Koch

A revista alemã 'Kicker' reforça esta quinta-feira o interesse do Benfica na contratação do defesa alemão Robin Koch. Segundo aquela publicação, pouco ou nada terá mudado na Luz quanto a este dôssie com a entrada de Jorge Jesus para o comando técnico das águias, mantendo-se o defesa de 24 anos do Friburgo na agenda do clube encarnado.





Para lá das águias, a revista alemã adianta na sua edição online que o defesa germânico está também na agenda de AC Milan e Tottenham, duas formações que tal como o Benfica tentarão aproveitar o facto de Koch estar a um ano de terminar o seu vínculo atual com o Friburgo.