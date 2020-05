Alemão Alexander Schwolow apontado à baliza do Benfica

O Benfica estará interessado na contratação de Alexander Schwolow, guarda-redes do Friburgo, segundo noticia a revista 'Kicker'. O guardião alemão, de 27 anos, é também seguido pelos holandeses do Ajax que na próxima época irá reformular a baliza com as saídas de Onana e Bruno Varela.





De acordo com a mesma publicação, Schwolow tem uma cláusula de rescisão de oito milhões de euros e expira o contrato com a formação da Bundesliga em junho de 2022.Na última temporada, o jogador de 1,90 metros que está ligado desde sempre ao Friburgo cumpriu 18 encontros oficiais, sofrendo 21 golos.Recorde-se que também no Friburgo atua Robin Koch, central alemão que é alvo do Benfica para o próximo mercado de transferências.