Alerta amarelo para gerir: Benfica com jogadores em risco de suspensão

O Benfica parte para a receção ao Gil Vicente com quatro jogadores em risco de exclusão, sendo um dos problemas na lateral direita, onde as duas opções (Diogo Gonçalves e Gilberto) estão tapados. O agora habitual titular foi admoestado no último embate com o P. Ferreira, pelo que, se hoje for ‘amarelado’, falha a deslocação ao terreno do Portimonense. Na posição mais recuada do meio-campo vive a outra preocupação. É que Weigl também está proibido de ver novo cartão sob pena de ficar suspenso por um jogo. No entanto, Gabriel está na mesma situação, pelo que Jesus terá de tentar gerir o cenário.