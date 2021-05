Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Alerta Darwin: uruguaio arrisca paragem de três a quatro meses e sente-se enganado Lesão no joelho direito é mais grave do que se pensava e vai estar indisponível para alinhar no apuramento para a Champions





• Foto: Getty Images