Alerta de chuva e vento para os Açores

A Proteção Civil emitiu um alerta amarelo de chuva e vento forte, com rajadas que podem chegar aos 80 km/h, para a ilha de São Miguel, na hora do jogo do Santa Clara com o Benfica. As condições meteorológicas podem condicionar a estratégia de ambas as equipas para o jogo no Estádio de São Miguel.

“O tempo não vai beneficiar nenhuma equipa. Ninguém gosta de jogar com vento, mas temos de nos adaptar às condições do tempo. Precisamos de responder a este fator extra que vai ditar outras características ao jogo”, alertou, acrescentando que espera uma equipa açoriana a “vestir o fato de macaco e com as mangas arregaçadas para enfrentar o Benfica”: “Vamos ter um jogo com um grau de dificuldade muito elevado, mas vamos com força.”