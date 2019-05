Alerta para Vila do Conde com quarteto em risco

O Benfica tem quatro jogadores em risco de exclusão para o jogo com o Rio Ave, na antepenúltima jornada da Liga: Jardel, Fejsa, Jonas e Cervi já foram quatro vezes punidos com um cartão amarelo e, se tornarem a ver esta cartolina na receção de hoje ao Portimonense, falham a deslocação a Vila do Conde. Refira-se, ainda assim, que deste quarteto, apenas Jardel deverá ser titular na partida de hoje, no lugar de Rúben Dias. Fejsa, Cervi e Jonas deverão iniciar a partida no banco de suplentes.

Relativamente ao encontro com os vila-condenses, o clube da Luz anunciou ontem que os bilhetes começarão a estar à venda a partir de segunda-feira, mas em exclusivo no site oficial. De qualquer forma, nesse dia estarão apenas disponíveis para sócios benfiquistas detentores de Red Pass e que tenham marcado presença em 15 jogos do campeonato no Estádio da Luz.