Alex Pinto sai do Benfica em definitivo

O Benfica comunicou esta terça-feira a saída a título definitivo do lateral direito Alex Pinto. Contratado em 2017/18, o lateral de 22 anos deixa as águias sem disputar qualquer partida pela sua equipa principal para rumar ao Farense, formação recém promovida à Liga NOS com a qual assinou por quatro temporadas.





Adquirido ao V. Guimarães há três temporadas, Alex Pinto disputou 58 encontros pela equipa B dos encarnados e na temporada passada esteve cedido ao Gil Vicente, clube pelo qual jogou em 16 ocasiões. Agora, em Faro, irá lutar pela titularidade com o polivalente Bandarra para aquela posição, isto depois da saída de Matheus Silva.