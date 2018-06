Alex Soares classifica como "azarado" o lance do primeiro golo do Benfica, afastando qualquer ato premeditado. "Tento cortar a bola, o André Almeida choca comigo e a bola sobra para Mitroglou, que está isolado na área. É um lance azarado meu, como muitos outros que acontecem noutros jogos. Só que aconteceu contra o Benfica. Foi um lance que me custou muito na altura e ainda me custa recordá-lo. Estou de consciência tranquila."

Um dos três portugueses titulares, juntamente com João Diogo e Edgar Costa (Briguel estava no banco), Soares não hesitou em afirmar que "o Benfica foi justo vencedor". "O Marítimo não fez tudo para ganhar porque não marcou três golos. Como sempre acontecia, entrou para ganhar. Mas o jogo coreu mal."