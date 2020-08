Alexandre Penetra: «Saio do Benfica ao fim de sete anos após crescer muito como jogador e homem»

Alexandre Penetra vai deixar o Benfica tal como Record havia adiantado. O defesa português vai assinar um contrato profissional com o Famalicão até 2025 mas antes, Penetra aproveitou para se despedir de quem o ajudou a evoluir nestes últimos sete anos de águia ao peito.





"Chegou a hora de dizer adeus ao Benfica, o clube que me fez sair de casa aos 12 anos e chegar ao Seixal com alguns medos, é verdade, mas cheio de vontade de realizar o meu sonho: ser jogador de futebol. Saio ao fim de sete anos, após crescer muito como jogador e como homem porque o Benfica me proporcionou isso. Por isso, agradeço a todos aqueles que partilharam comigo esta caminhada de altos e baixos, vitórias e derrotas. O futebol é mesmo assim, um jogo imprevisível no qual há vários resultados possíveis e eu tentei crescer com todos eles. Levo comigo tudo aquilo que aqui vivi e que jamais esquecerei. Agora é hora de vestir outra camisola", referiu através do Instagram o tantas vezes capitão das equipas de formação das águias, de 18 anos.