Alfa Semedo está a caminho do Espanyol. Segundo Record apurou, as negociações estão muit adiantadas para o empréstimo do jogador até ao final da época e os responsáveis do emblema da liga espanhola esperam que o médio do Benfica cheue ainda durante o dia de hoje.O Espanyol assumirá os salários de Alfa Semedo e pagará ao Benfica uma taxa pelo empréstimo.Aposta de Rui Vitória, o jogador contratado ao Moreirense no passado verão baixou na hierarquia, tendo sido ultrapassado por Samaris.