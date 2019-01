Alfa Semedo certo no Espanyol

Alfa Semedo vai rumar ao Espanyol a título de empréstimo. Os clubes chegaram a acordo para a cedência do médio, num negócio que não tem prevista cláusula de opção de compra. Ou seja, no final da temporada, o luso-guineense vai regressar à Luz e voltar a tentar conquistar um lugar no plantel benfiquista.Contratado no início da temporada, ao Moreirense, Alfa vai agora rumar ao 15.º classificado do futebol espanhol, onde espera ter mais oportunidades de competir. Esse é o principal objetivo de um jogador que está sem competir desde o final de dezembro, quando entrou na reta final do encontro entre o Benfica e o Aves, a contar para a Allianz Cup.