Alfa Semedo: «Gostava de ser referência para os jovens, na Guiné-Bissau há muitos com qualidade»

ALFA SEMEDO – Tudo, tudo! Temos sempre algo para melhorar. A mim, falta-me melhorar em tudo, estou disposto a aprender e a melhorar todos os dias.AS - É difícil escolher. O melhor ainda está para vir! (risos)AS – Olho para todos os jogadores grandes, para todos os que são exemplos para os mais novos e querem chegar a um patamar alto. Temos de olhar para o Messi e Cristiano Ronaldo. Estão sempre a trabalhar e a melhorar, todos os anos querem ser os melhores e bater recordes. Temos de olhar para eles para tudo o que já ganharam e mesmo assim não deixaram de trabalhar e fazer as coisas. É um exemplo que temos de seguir. Independentemente de tudo, temos de trabalhar e procurar melhor.AS – É o Pogba. Não queria dizer mais insiste muito (risos). Tinha de o dizer.AS – Já, vários colegas. São coisas na brincadeira (risos).AS – É mais do que um agente, é um amigo. Acho que o mais importante na relação é como te dás com essa pessoa fora do trabalho e também no próprio trabalho. A relação e a confiança mútua é tudo. É a base de tudo. Se estas características existirem, nunca irá haver problemas e é o que se quer.AS – Ainda não me estreei a jogar mas espero consegui-lo. Houve um problema e não consegui estar presente na última chamada. Espero que na próxima convocatória esteja presente para dar apoio ao meu país.AS – Se calhar sim, gostava de ser referência para os jovens, para os miúdos que querem ser jogadores de futebol. Falo com os amigos que lá estão e digo-lhes para continuar a acreditar e para irem aos treinos. Acho que a Guiné-Bissau tem jogadores de muita qualidade, os miúdos são muito bons. Há várias dificuldades mas estão com vontade de aprender e um dia atingirem o sonho de chegar à Europa, começando a construir a vida deles também como jogadores.