Alívio benfiquista por chegar ao Jamor

Assim que Jorge Sousa apitou para o final do jogo, a equipa do Benfica suspirou de alívio pela passagem à final da Taça de Portugal. Depois da derrota com o FC Porto, que encurtou a vantagem para quatro pontos, as águias jogavam sob alguma pressão, apesar da vantagem na eliminatória (3-2), e a conquista do objetivo libertou, por assim dizer, a tensão que pudesse haver.

Rúben Dias acabou por ser um dos mais expressivos. O central dos encarnados bateu com a mão na relva, mal Jorge Sousa deu por terminado o encontro, e de seguida chutou a bola para a bancada, num misto de satisfação e alguma raiva, até porque o Benfica terminou a 2ª mão a defender a presença no Jamor. E depois, sim, festejou com a equipa, que não foi expansiva por aí além.

Do lado do Famalicão, como é normal, muitos jogadores no chão, desiludidos.