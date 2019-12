Almeida e Rafa guardados para o novo ano

André Almeida e Rafa foram os únicos ausentes notados no primeiro treino do Benfica após a pausa festiva que se seguiu ao empate em Setúbal, a contar para a Taça da Liga, no passado dia 21. Qualquer um dos internacionais portugueses encontra-se lesionado e por isso não foi visto no relvado do Estádio da Luz. Tal como Record já escreveu, ambos são esperados de regresso ao treino integrado já nos primeiros dias de janeiro.

Almeida saiu ao intervalo do embate com o Marítimo, a 2 de dezembro com uma lesão muscular na face posterior da coxa esquerda. Já Rafa debateu-se com um problema maior, revelado pelo Benfica a 25 de outubro: uma desinserção do tendão médio adutor à esquerda.