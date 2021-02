Almeida Lima: «Penso que temos todas as condições para estar na Liga dos Campeões»

Domingos Almeida Lima, vice-presidente do Benfica, afirmou esta sexta-feira estar "convencido que as coisas vão mudar" e que o clube vai poder rapidamente regressar ao "caminho das vitórias e êxitos", mesmo sabendo que a conquista do campeonato está neste momento mais difícil de alcançar, dada a distância pontual que existe para o líder Sporting.





"O facto de ser vice-presidente não deixo de ser sócio e adepto do Benfica, sócio com mais de 50 anos. Estou a sofrer como todos os adeptos estão mas tenho a experiência de vida suficiente para reconhecer que situações destas ocorrer na vida de todos os clubes, infelizmente. É isso que quero passar aos adeptos mais novos. Não quero me desculpar com outras entidades porque aqui o que interessa é o Benfica. Há uma expressão portuguesa que diz que com o mal dos outros podemos nós bem. Mas o que é certo é que esta pandemia tem trazido situações completamente anómalas. Se formos ver por essa Europa fora, os campeões que recentemente o foram em 2020, estão todos ou quase todos a passar por dificuldades muito grandes. O exemplo principal dou o próprio Liverpool que era considerado a melhor equipa do Mundo e neste momento está a 10 pontos do primeiro classificado", atirou o dirigente encarnado, em declarações à BTV."Há fenómenos difíceis de compreender mas há situações comuns aos clubes: o fenómeno desportivo nem sempre resulta da mesma maneira. Nós lamentamos isso. A minha convicção é que esta situação vai ser ultrapassada e vai ter de o ser com união de todos e não com desunião. Há indícios muito concretos que em termos desportivos as coisas podem estar a mudar, é isso que queremos a muito breve prazo.""Ainda há pouco falava em democracia e gostaria de lembrar que somos um clube muito democrático e o que tenho visto ultimamente, por parte de alguns ou de muito poucos, é que não estão a respeitar esses princípios democráticos. Quando não se respeitam resultados ou não se querem respeitar resultados de uma eleição feita há quatro meses e que teve um resultado significativo e claro para quem o ganhou, não me parece muito cordial estarmos a confundir as coisas e estarmos com ações que nada têm a ver com esse espírito democrático e com o civismo democrático que se impõe a um clube com as tradições do Benfica.""Estou convencido que as coisas vão mudar. Sei que ciclos destes acontecem, infelizmente no Benfica têm sido de tempos a tempos mas acontecem, não queremos que aconteçam que se repitam e prolonguem. Estamos a fazer tudo para que essa noite negra acabe o mais rapidamente possível e possamos singrar no caminho das vitórias e êxitos. É essa a génese do historial do Benfica. Temos duas provas a nível nacional. No campeonato temos alguma dificuldade porque estamos a alguma distância. Há um fator primordial na vida e na saúde financeira do Benfica que é podermos estar na Liga dos Campeões e auferir uma compensação por esse facto. Penso que temos todas as condições para assim o conseguir assim estejamos todos unidos e rememos todos no mesmo sentido.""Ninguém mais do que os próprios profissionais e atletas, que estão a sofrer na carne com a infelicidade de não obter os êxitos, como também não alcançar objetivos que contratualmente estarão contratualizados. Eles próprios são os primeiros a sofrer com isso, tanto eles como a estrutura do nosso departamento de futebol. É o apelo que faço a todos os sócios. Num momento de dificuldade reconhecida, desejo que não ofendamos mais os pergaminhos intocáveis do Benfica com ações que nada têm a ver com civismo e democracia que é aquilo que queremos que se pratique na nossa casa", concluiu.