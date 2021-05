Álvaro Magalhães condena bate-boca no Benfica: «É uma vergonha!»

O antigo jogador e treinador do Benfica, Álvaro Magalhães, condenou o facto de Jaime Antunes ter criticado "na praça pública" o treinador dos encarnados, Jorge Jesus, pedindo mais "humildade" para a próxima temporada.





"É uma vergonha! Nunca vi nada disto num clube como o Benfica que nos habituou a ser diferente. São pessoas que não têm capacidade para estar à frente de um clube como o Benfica. É uma vergonha ver um dirigente criticar um treinador na praça pública quando o pode fazer dentro de quatro paredes. No meu tempo, o Benfica vestia o manto sagrado. Não havia qualquer informação que gerasse desestabilização de um dirigente contra a própria equipa técnica ou jogadores. As coisas têm de se resolver internamente. Se há problemas entre dirigentes e o treinador, é muito fácil: é falar com o treinador e ele vai à sua vida. Este não é o Benfica que conheço", lamentou Álvaro Magalhães a, exigindo uma resposta por parte de Luís Filipe Vieira."O presidente é que o convidou para a direção e por isso confia no dirigente. É uma situação que apenas o próprio presidente o poderá dizer publicamente. Se ele diz que é líder do clube tem de resolver a situação", reiterou o treinador português.