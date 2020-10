Álvaro Magalhães, Joaquim Letria e maestro Victorino d'Almeida expressam apoio a Noronha Lopes

Álvaro Magalhães, Joaquim Letria e o maestro Victorino d'Almeida expressaram esta terça-feira apoio a Noronha Lopes. As eleições estão marcadas para quarta-feira.





"Amanhã é o momento decisivo na história do Benfica para determinar o futuro do clube. Do clube e do próprio futebol português. Chegou o momento de os benfiquistas assumirem os destinos do clube de fazerem sentir o seu descontentamento pela degradação de imagem e prestígio. O clube é dos sócios e os sócios são soberanos. As mudanças são boas e importantes. Viva o Benfica!", justificou Álvaro Magalhães.Já o maestro Vitorino D’Almeida disse: "Quem fica com o Benfica fica bem. E melhor fica quem vota bem".