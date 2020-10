Álvaro Magalhães vota Noronha Lopes: «As mudanças são boas e importantes»

Álvaro Magalhães, antigo jogador e treinador do Benfica, anunciou que irá votar em João Noronha Lopes nas eleições para a presidência das águias nesta quarta-feira.





"Amanhã é o momento decisivo na história do Benfica para determinar o futuro do clube. Do clube e do próprio futebol português. Chegou o momento de os benfiquistas assumirem os destinos do clube de fazerem sentir o seu descontentamento pela degradação de imagem e prestígio. O clube é dos sócios e os sócios são soberanos. As mudanças são boas e importantes. Viva o Benfica!", vincou.