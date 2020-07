Alvo do Benfica, Pochettino continua a vestir o equipamento do Tottenham

Principal alvo do Benfica para a sucessão de Bruno Lage no comando técnico da equipa, Mauricio Pochettino parece não esquecer o Tottenham. O ex-treinador dos Spurs, que foi substituído no cargo por José Mourinho, surgiu esta segunda-feira equipado à Tottenham na assinatura do novo contrato do filho, também Mauricio, de 19 anos, com o emblema londrino.





O Benfica já encetou os primeiros contactos com Mauricio Pochettino, nesta altura o principal alvo para suceder a Bruno Lage, que hoje estará no banco das águias frente ao Marítimo. Ao queapurou, os responsáveis encarnados querem convencer o treinador argentino com o projeto europeu.Como o nosso jornal adiantou na edição de ontem, o argentino, que conduziu o Tottenham à final da Liga dos Campeões em 2019, está a analisar o projeto das águias. De acordo com as nossas informações, a SAD liderada por Luís Filipe Vieira já fez saber que está disposta a oferecer-lhe uma equipa capaz de alcançar altos voos nas competições da UEFA.