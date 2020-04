Amaral: «Tenho um fraquinho pelo Pedrinho»

Amaral ficou mais conhecido pelas peripécias ao longo da carreira do que por aquilo que produzia em campo, que até era futebol de qualidade. O antigo médio brasileiro foi instado a falar dos jovens talentos brasileiros e optou desde logo pelo futuro reforço do Benfica na hora de nomear alguém.





"Tenho um franquinho pelo Pedrinho que irá para o Benfica, mas também aprecio muito o Gerson, do Flamengo. Não sei porque é que ele não foi para a Itália, para a Fiorentina. O Gabigol também não impôs no Inter Milão, mas fez grandes coisas aqui no Brasil", vincou aquele que ficou conhecido como o 'Coveiro' em entrevista ao portal 'Tuttomercato'.Amaral esteve duas meias épocas em Portugal, primeiro em 1996/97 e depois em 1997/98. Mais tarde, na Fiorentina, jogou com Nuno Gomes com quem ainda fala hoje em dia. "Dissemos os dois que seria bom organizar uma partida para celebrar a Taça de Itália que a Fiorentina ganhou. Um dia vamos fazê-lo. Pena que naquele ano, alguns meses depois de vencer esse troféu, o clube entrou em falência. Lamento especialmente pelos adeptos e pelos meus amigos da Fiorentina", vincou o ex-médio brasileiro de 47 anos.