América desiste de Nicolás Castillo

O América desistiu das negociações por Nicolás Castillo e, por esta altura, já procura um novo alvo para o ataque: o colombiano Carlos Bacca. Em declarações à 'Radio Marca Claro', o presidente do campeão mexicano, Santiago Baños, revelou que os dirigentes do Benfica subiram a parada para níveis que o clube não está disposto a atingir."Estivemos sempre em contacto com o Benfica e com o jogador e chegámos mesmo a acordo com Castillo no que diz respeito ao contrato. Mas agora aquilo que o Benfica está a pedir por ele está longe daquilo que podemos oferecer", atirou o dirigente, garantindo que já está "à procura de outras opções".O América, comodeu conta em tempo oportuno, chegou a colocar em cima da mesa uma proposta de 15 milhões de dólares pelo jogador, valor que os encarnados consideraram baixo.