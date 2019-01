América pressiona por Castillo mas não desespera

O treinador do América, Miguel Herrera, voltou a assumir publicamente o interesse na contratação de Nicolás Castillo, mas, desta vez, garantiu que o clube não está desesperado para contratar o avançado chileno do Benfica "Queremos que ele venha mas não estamos desesperados. É apenas uma questão de as direções dos dois clubes chegarem a um acordo. Temos uma equipa muito completa em todos os sectores mas ficaremos mais fortes com a chegada dele. É a nossa primeira opção, mas temos outras em mente", afirmou o treinador do campeão mexicano, em declarações à imprensa mexicana.Recorde-se que esta não é a primeira vez que o técnico do América fala publicamente sobre o avançado. Castillo está, neste momento, integrado no grupo que hoje estará em Guimarães para defrontar o Vitória nos quartos-de-final da Taça de Portugal, a partir das 20h45.