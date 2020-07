Amigos de infância deixam mensagem surpresa a Gonçalo Ramos através de Record

Em jeito de surpresa, Record desafiou três dos principais amigos de infância de Gonçalo Ramos para lhe deixarem uma mensagem. Eis o que disseram sobre a nova pérola do Benfica.





: "O Gonçalo sempre foi, e é, humilde, ambicioso e trabalhador. O mérito do que já conquistou e do que conquistará será sempre dele, porque trabalhou muito e mereceu todas as oportunidades que tem tido. Jogámos juntos no Olhanense desde os 5/6 anos e fomos da mesma turma na escola. Ia muitas vezes para casa dos avós dele almoçar e jogar à bola e recordo-me perfeitamente desses tempos. É um amigo para a vida! Desejo-lhe o maior sucesso do mundo e vou apoiá-lo sempre.": "Sou amigo do Gonçalo desde que me lembro, não somos ligados por sangue mas é como se fôssemos, passámos a maior parte da nossa infância juntos no antigo bar da minha tia, praticamente todos os dias, por tal considero-o um irmão. O Gonçalo desde sempre foi uma pessoa trabalhadora e ambiciosa, sempre deu 101 porcento, se está onde está é graças ao seu trabalho árduo. É uma pessoa muito humilde e terra a terra que sempre admirei muito devido à sua genuinidade. É um excelente amigo e um excelente jogador e estarei aqui para acompanhar cada fase da sua vida!": "Uma pessoa focada naquilo que quer, e que faz os sacrifícios que forem precisos para ter sucesso naquilo que faz. Ainda me recordo de um Campeonato nas camadas jovens em que, como equipa, fizemos alguns 200 golos, e ele penso que marcou quase metade do total da equipa. Fazíamos quase sempre a mesma jogada e dava sempre resultado, já aí ele demonstrava o faro para o golo. Fico feliz por saber que ele está tornar os seus sonhos em realidade."