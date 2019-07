Ana Gomes e o processo do Benfica: «Façam favor»

O Benfica anunciou sexta-feira que vai processar a antiga eurodeputada Ana Gomes, por um comentário desta nas redes sociais acerca da transferência de João Félix para o At. Madrid. Recorde-se que em resposta a um comentário de um jornalista da revista ‘Sábado’, Ana Gomes questionou: " Não será negócio de lavandaria? Contactada pelo nosso jornal, Ana Gomes preferiu não tecer considerações sobre o processo, remetendo explicações para quando for, efetivamente, notificada pelo tribunal. À TSF, porém, a antiga eurodeputada fez um curto comentário. "Façam favor." E mais não disse.Mais expansiva sobre o tema da corrupção no futebol, a socialista explicou que as cartas enviadas às instâncias europeias e internacionais, com base em documentos do Football Leaks, revelam a sua "preocupação pelos crimes de branqueamento de capital", à escala global. A documentação, recorde-se, foi entregue numa altura em que Ana Gomes ainda exercia funções no Parlamento Europeu.