Ana Gomes e os processos do Benfica: «Sentadinha à espera...»

O Benfica anunciou em julho do ano passado que ia processar Ana Gomes, devido a um comentário que a agora comentadora política fez sobre a transferência de João Félix, mas a antiga eurodeputada garante que até agora não foi notificada.





No Twitter Ana Gomes foi questionada este sábado pelo andamento do processo, que aparentemente não chegou a avançar. "Até agora não fui notificada de nenhum. Mas cá fico, sentadinha, à espera...", escreveu.Recorde-se que Ana Gomes falou, a propósito da transferência de João Félix em "negócio de lavandaria", dizendo depois, a propósito de um artigo da revista Forbes sobre os valores envolvidos nas transferências do desporto e os financiamentos envolvidos – incluindo a transferência de João Félix do Benfica para o Atlético Madrid, no valor de 126 milhões de euros: "ter de ameaçar com mais um processo em cima! Não é que a capitalistíssima Forbes partilha das minhas interrogações sobre como, para quê e por quem transferências futebolisticas andam a ser financiadas..."