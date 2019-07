Ana Gomes responde ao PS: «César usa o que pode face a Vieira: a César, o que é de César»

Agradeço ao presidente Carlos César o afã de esclarecer o óbvio: ñ represento o PS e o q digo e escrevo só me vincula. Sendo socialista, e ñ apparatchik, não abdico de dar uso à minha cabeça... Já César, usa o q pode face a Vieira: a César, o q é de César. E viva o @psocialista! https://t.co/KpGSjwnJky — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) July 26, 2019

Ana Gomes reagiu esta sexta-feira à tomada de posição do PS sobre as declarações que a ex-eurodeputada havia feito sobre a transferência do futebolista João Félix para o Atlético Madrid."Agradeço ao presidente Carlos César o afã de esclarecer o óbvio: não represento o PS e o que digo e escrevo só me vincula. Sendo socialista, e não apparatchik, não abdico de dar uso à minha cabeça... Já César, usa o que pode face a Vieira: a César, o que é de César. E viva o Partido Socialista!", pode ler-se no tweet.Recorde-se que ontem, o PS divulgou um comunicado no qual se podia ler que as "opiniões da Dra. Ana Gomes refletem apenas uma posição própria e pessoal", demarcando-se das afirmações proferidas pela própria sobre a transferência de João Félix para o emblema espanhol, em que esta levantou a hipótese de se tratar de "um negócio de lavandaria."Recorde-se que o Benfica havia pedido ao PS que esclarecesse se as declarações de Ana Gomes refletiam a posição do partido.